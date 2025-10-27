Lazio e Torino sul cammino dei Nerazzurri

Due
gare
racchiuse
in
sette
giorni
per
il
Pisa
Sporting
Club
che,
dopo
una
domenica
di
riposo,
ha
ripreso
questo
pomeriggio
la
preparazione
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado.
In
vista
del
match
contro
la
Lazio,
in
programma
giovedì
(ore
20.45)
alla
Cetilar
Arena
la
squadra
nerazzurra
si
allenerà
martedì
(mattina)
e
mercoledì
(pomeriggio)
prima
del
consueto
risveglio
muscolare
programmato
nel
giorno
della
gara.
L’attività
proseguirà
poi
nelle
giornate
di
venerdì
e
sabato
prima
della
partenza
per
Torino
dove
il
Pisa
Sporting
Club
sarà
protagonista
della
sfida
con
i
granata
in
programma
domenica
(ore
15.00)
allo
Stadio
Olimpico
“Grande
Torino”