Primavera, vetta solitaria

La
Primavera
del
Pisa
Sporting
Club
regola
con
un
poker
la
Salernitana
e
si
conquista
la
vetta
solitaria
della
classifica
del
Girone
B
del
campionato
di
categoria.
Nel
weekend
di
gare
del
settore
giovanile
nerazzurro
spiccano
anche
i
successi
degli
Under
17
sul
Torino
e
delle
Juniores
Femminili
in
casa
del
Firenze
Sud.
Il
quadro
dei
risultati
Settore
Maschile
PRIMAVERA
2.
Pisa-Salernitana
4-0
UNDER
17.
Pisa-Torino
1-0
UNDER
14.
Sampdoria-Pisa
3-1
UNDER
13.
Sampdoria-Pisa
5-2
Settore
Femminile
JUNIORES.
Firenze
Sud-Pisa
2-13
UNDER
17.
Pisa-Vigor
Calcio
3-2
UNDER
15.
Bellaria-Pisa
3-8
UNDER
12.
Bellaria-Pisa
2-1
PULCINI.
Pisa-Bellaria
3-2