Report allenamento – lunedì 27 ottobre

AREZZO – Seduta pomeridiana al “Leboli” per gli uomini di Bucchi, impegnata in un programma di lavoro mirato alla preparazione della partita di mercoledì 29 (Coppa Italia contro la Torres). Il gruppo ha svolto un’attivazione iniziale con esercizi di prevenzione e coordinazione, seguita da un blocco aerobico e da una serie di esercitazioni tecniche. In chiusura, spazio alla consueta partitella a ranghi misti. A fare visita alla squadra anche Don Alvaro, padre spirituale dell’Arezzo, che ha portato il suo saluto e il suo incoraggiamento ai ragazzi e allo staff. Un momento di condivisione e vicinanza che ha rafforzato il senso di appartenenza e i valori che da sempre accompagnano il cammino amaranto.

La preparazione proseguirà domani con un allenamento a porte chiuse.