Serie C, risultati e classifiche 8a giornata

Allunga il Monza in vetta al girone A della Serie C. I brianzoli adesso hanno 4 punti di vantaggio in classifica sulle più dirette inseguitrici, l’Alessandria e il Renate. I ragazzi di Brocchi passano per 4-0 sul campo dell’Arezzo, mentre i grigi vanno Ko in casa per 0-2 contro il Pontedera e i nerazzurri fanno 1-0 in casa della Pergolettese.

Prosegue la marcia trionfale del Padova nel girone B della Serie C: 2-0 sull’Arzignano e 22 punti raccolti in 8 match. Questa sera il Vicenza può portarsi a -4 dai bianco scudati, ma deve raccogliere l’intera posta in palio nel posticipo contro il Cesena.

Per ultimo, nel girone C della Serie c, da segnalare le ‘montagne russe’ in Ternana-Catania 3-2. Umbri che vanno sotto, recuperano e poi piazzano il colpo da tre punti che li mantiene a +2 in classifica sul Potenza (3-0 alla Viterbese).

Di seguito tutti i risultati e le classifiche della Serie C 2019/2020.



Risultati 8a giornata Serie C girone…





