Tour internazionale per il Vice Presidente della Lega Pro Jacopo Tognon: il 18 ottobre sarà a Londra all’assemblea generale delle Leghe europee (insieme al direttore generale del Vicenza Paolo Bedin). Dal 20 al 22 ottobre sarà a Istanbul per l’Uefa Football Law Programme (di cui è Direttore della Sessione italiana dal 2015) e infine a Budapest dal 23 al 25 ottobre per il Seminar della Court of Arbitration for Sport (di cui è componente effettivo dal 2007).