Boninsegna compie 76 anni, gli auguri della Lega Pro all’ex ct delle sue Rappresentative

Lo chiamavano Bonimba, segnava valanghe di gol da vero centravanti di sfondamento quale era, era considerato un duro ma per la Lega Pro è qualcosa in più dell’attaccante straordinario che gli stadi di tutta Italia applaudivano e ammiravano: Roberto Boninsegna, oggi 76 anni, ha scritto un pezzo di storia delle Rappresentative di Lega Pro di cui è stato selezionatore per ben 11 anni, dal 1990 al 2001. Anni indimenticabili vissuti con passione e ardore, gli stessi ingredienti che metteva sul campo e con cui segnava a raffica per le squadre per cui ha giocato, in particolare Cagliari, Inter e Juventus.

Tutta la Lega Pro augura di cuore e con affetto un buon compleanno a Boninsegna.