“Giana Erminio, la favola in bianco azzurro”: il libro per i 110 anni

In occasione del 110° anniversario di fondazione, l’A.S. Giana Erminio ha realizzato un libro sulla storia della società, dal 1909 ad oggi, dal titolo: “Giana Erminio la favola in biancoazzurro”.

L’opera sarà presentata al pubblico lunedì 11 novembre, alle ore 20.30, presso il Cinema Teatro Argentia di Gorgonzola in una serata-evento ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Saranno presenti i calciatori e lo staff della Prima Squadra e gran parte dei protagonisti e degli ex giocatori del passato, recente e meno recente, che hanno scritto con il proprio talento calcistico le pagine più belle raccontate nel libro: 224 pagine di ricerca delle fonti, con un’ampia raccolta di fotografie storiche e testimonianze dirette di dieci protagonisti.

Al tavolo dei relatori ci saranno il presidente Oreste Bamonte, il sindaco Angelo Stucchi e il giornalista Stefano Spinelli, autore dell’opera.

Ospite d’onore il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.