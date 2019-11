L’AZ Picerno dice NO alla violenza sulle donne

La violenza contro le donne è una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne. “La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani”. Lo diceva Kofi Annan, diplomatico e alto ufficiale delle Nazioni Unite ghanese. E sono parole totalmente condivise dall’AZ Picerno che oggi, 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” scende in campo sensibilizzando sul tema e provando a dare una mano per il contrasto, con l’obiettivo dell’eliminazione, di questa vergognosa violazione dei diritti. L’AZ Picerno ha realizzato e pubblicato un video (disponibile qui e su tutti i canali social) dove i protagonisti sono tutti i tesserati, a partire dai più piccoli dei Pulcini e Piccoli Amici, e fino alla prima squadra, passando per Giovanissimi, Esordienti, Under 15, Under 17, Berretti e squadra Femminile. Nel video di 90 secondi, ogni squadra prova a dire la sua su questo gravissimo fenomeno, provando a sensibilizzare e ad educare al rispetto della persone e dei diritti delle donne. Quella odierna, anche per l’AZ Picerno, è una data importante, per ricordare a tutti che il rispetto è alla base di ogni rapporto e che non si può continuare a veder crescere il numero delle donne che subiscono violenza.

Fonte: AZ Picerno