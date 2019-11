Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli esprime la sua solidarietà a Pietro Lo Monaco dopo le dimissioni da direttore generale del Catania: “Voglio esprimere la mia vicinanza a Pietro Lo Monaco, ha guidato e guida il Calcio Catania in una situazione non facile e non semplice. Il suo carattere può piacere o no ma è indubbio che il calcio a Catania ha bisogno di lui. A volte è più efficace dire pochissime parole affinché ciò che si pensa sia chiaro”.