ROMAGNA SUGLI SCUDI A ‘CSIAMO’ LUNEDÌ ORE 19.50 SU RAI SPORT CON RIMINI-RAVENNA. OSPITI: MIRKO CASADEI E MAURO ANTONIOLI

Romagna ospite d’onore nella puntata di lunedì prossimo di ‘Csiamo’, la trasmissione sul calcio di Lega Pro di Rai Sport: il posticipo è Rimini-Ravenna, partita del girone B, e in studio a commentarla ci saranno Mirko Casadei, figlio del celebre musicista che ha legato il suo nome al ballo liscio, e Mauro Antonioli, tecnico della Fermana che ha allenato per due stagioni il Ravenna portandolo in C dai Dilettanti.

‘Csiamo’, condotta da Giacomo Capuano, mostrerà come sempre i gol della diciassettesima giornata, affrontando con gli ospiti tutti i temi più importanti del week end.

Spazio anche i social per poter commentare e votare il gol più bello dei tre gironi.

Fischio d’inizio della trasmissione ore 19.50.