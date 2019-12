Giovani calciatori di Lega Pro in Nazionale

Si è messo in evidenza, in particolare, con la maglia azzurra della Rappresentativa Lega Pro al ” Torneo dei gironi, ” disputato al Centro Tecnico di Coverciano la scorsa settimana.

È arrivata per Matteo Sartori, attaccante del Padova Calcio, la chiamata nella Nazionale Under 17 federale, guidata dal Ct Carmine Nunziata.

Il giocatore biancoscudato fa parte dei convocati per la doppia amichevole Francia-Italia in programma presso il Centro Federale francese di Clairefontaine il 3 dicembre alle ore 15:00 ed il 4 dicembre alle ore 11:00.

Soddisfatto Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, che ha dichiarato:” Questa convocazione, assieme alle precedenti, che hanno visto giovani calciatori che militano in Lega Pro vestire la maglia delle Nazionali federali, sono motivo di felicità ed orgoglio. È la dimostrazione concreta del grande lavoro di valorizzazione dei giovani che i nostri club e il tecnico Arrigoni con le Rappresentative stanno portando avanti. I giovani giocatori rappresentano il futuro del nostro calcio e ogni convocazione è il frutto dell’attività di formazione della Lega Pro e dei suoi club”.