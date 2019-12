LEGA PRO E AIC, ECCO I NOMI DEGLI AMBASCIATORI DEL CLUB DEI 100 E DEI 300

Ecco i nomi degli ambasciatori

L’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Pro hanno istituito, da questa stagione, due importanti “club” composti da calciatori che abbiano militato in tutti i campionati di Serie C e che abbiano raggiunto almeno 100 presenze con lo stesso Club iscritto al Campionato di Serie C nella stagione in corso (Ambasciatori del Club) e 300 presenze nei campionati di Lega Pro (Ambasciatori di Lega Pro).



Il Comitato di valutazione del Club di 100 ha visionato le numerose richieste arrivate in questi mesi, approvandone, dopo attenta verifica, più di 40: un modo per dare il giusto valore a chi ha vestito per anni la stessa maglia o ha giocato nello stesso campionato, un simbolo di passione e abnegazione. Ci sono giocatori che hanno fatto la storia dei club di Lega Pro, come Igor Protti, Umberto Calcagno, attuale Vicepresidente dell’AIC, e Raffaele Rubino, già inseriti in questa speciale lista lo scorso 25 luglio durante il sorteggio dei calendari di Serie C.

Gli ‘Ambasciatori dei Club’ avranno diritto ad entrare allo stadio del club con il quale hanno giocato le 100 partite, così come gli ‘Ambasciatori di Lega Pro’ potranno sedersi sulle tribune di tutti gli stadi di C richiedendo apposito accredito. Un piccolo/grande riconoscimento per non dimenticare chi ha dato tanto, rimetterlo a contatto con il “suo stadio” e i “suoi tifosi”.

Il Comitato di valutazione, composto da Mario Mariano (promotore), Emanuele Paolucci, Segretario Generale di Lega Pro, Fabio Poli, Direttore Organizzativo dell’AIC, Alice Mozzaquattro (AIC) e Giovanni Marchi (Lega Pro), ha ammesso al Club i seguenti ambasciatori:

AMBASCIATORI DEI CLUB:

Massimiliano Scaglia – Ambasciatore dell’ US Alessandria Calcio 1912

Gianluca Fasano – Ambasciatore del Ravenna FC 1913

Michael Bacher, Thomas Bachlechner, Alessandro Bassoli, Luca Bertoni, Hans Rudi Brugger, Alessandro Campo, Michael Cia, Marco Fabris, Hannes Fink, Manuel Fischnaller, Alessandro Furlan, Hannes Kiem, Luca Lomi, Marco Martin, Raffaele Merzek, Gianfranco Nardi, Manuel Scavone, Fabian Tait – Ambasciatori del FC Sudtirol

Fabrizio Fabris – Ambasciatore della Ternana Calcio

Luciano Bartolini – Ambasciatore della US Triestina 1918

Maurizio Rossi – Ambasciatore del L.R. Vicenza Virtus

AMBASCIATORI DI LEGA PRO:

Fernando Argentieri, Giuseppe Brescia, Hans Rudi Brugger, Maurizio Cavallo, Domenico De Simone, Massimiliano Favo, Andrea Fiumana, Guido Ghetti, Giuseppe Giglio, Luca Lomi, Roberto Sabato, Davide Sinigaglia, Massimo Spagnolli, Gianluca Temelin, Gaetano Vastola, Giacomo Zaccaria.