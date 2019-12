Lunedì su Rai Sport a ‘Csiamo’ si parlerà di defiscalizzazione Lega Pro con Mario Somma e Marco Bo

Una puntata speciale quella di ‘Csiamo’ di lunedì prossimo su Rai Sport in programma alle 20: il tema centrale dell’appuntamento tv dedicato alla Lega Pro sarà quello della defiscalizzazione richiesta al governo a gran voce dal Presidente Ghirelli e da tutti i club di C che ha portato alla decisione di non scendere in campo in questo week end. Con Giacomo Capuano a condurre e Simona Cantoni ai social, a discutere dell’importantissimo argomento ci saranno in studio Mario Somma, allenatore e opinionista Rai che ogni settimana affianca Giuseppe Galati nella telecronaca del posticipo, e da Torino Marco Bo, giornalista di Tuttosport esperto di C. Si parlerà anche del girone d’andata che si è concluso la settimana scorsa.