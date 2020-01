NUOVO IMPEGNO PER LA RAPPRESENTATIVA UNDER 17. RADUNO E AMICHEVOLE CON GLI ALLIEVI UNDER 17 DEL CHIEVO VERONA

Anno nuovo, impegno nuovo per la Rappresentativa Under 17 di Lega Pro, che sarà impegnata con un raduno di due giorni, in programma il 7-8 gennaio al Centro Sportivo Veronello” a Casalmino di Bardolino (VR).

La preparazione terminerà con un’amichevole con gli Allievi Under 17 del Chievo Verona e verrà disputata mercoledì 8 gennaio alle 15,00 presso il “Centro Sportivo Veronello”.

Sotto i convocati dal Selezionatore Arrigoni:

Portieri: Pircher Julian (Sudtirol), Paduano Gennaro (Cavese)

Difensori: Pepicella Alessio (Catanzaro), Furlan Roberto (Teramo), Costantini Edoardo (Gubbio), Iurato Edoardo (Virtusvecomp Verona), Gasparini Jacopo (Padova), Perinot Davide (Padova), Onesto Francesco (Cavese), Fanelli Jacopo (Monza), Spiller Matteo (L.R.Vicenza), Sandon Thomas (L.R. Vicenza).

Centrocampisti: Suliani Daniele (Imolese), Monaldi Filippo (Ternana), Angelini Francesco (Rimini), Verzelletti Mauro (Feralpisalò), Bracci Riccardo (Cesena), Ruggeri Federico (Gubbio).

Attaccanti: Falanga Carmine (Ternana), Sartori Matteo (Padova), Abiuso Fabio (Modena), Vinciguerra Filippo (Sudtirol).