Cuneo – Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

L’A.C. Cuneo 1905 e la A.S. Lucchese Libertas comunicano che la prevendita dei biglietti per assistere a Cuneo – Lucchese, in programma domenica 3 febbraio alle ore 14.30, è attiva sul circuito Diyticket.

Riguardo alla gara in oggetto, per i residenti della Provincia di Lucca NON sarà obbligatorio l‘utilizzo della Supporter Card per l‘acquisto del titolo di accesso allo stadio.

PREZZI DEI BIGLIETTI – Stadio Fratelli Paschiero:

TRIBUNA CENTRALE MONVISO 20,00 € (ridotto 15 €)

TRIBUNA LATERALE MONVISO 12,00 € (ridotto 10 €)

TRIBUNA CENTRALE MATTEOTTI 12,00 € (ridotto 10 €)

GRADINATA (CURVA LOCALE) 10,00 € (ridotto 5 €)

SETTORE OSPITI 10,00 €

Hanno diritto alla riduzione coloro che rientrano nelle seguenti fasce: under 18, donne, over 65. I bambini fino a 2 anni di età (da compiere) possono entrare gratuitamente esibendo il documento di identità (ma non possono occupare una seggiolino numerato qualora questo venisse venduto).

Come acquistare i tagliandi:

E’ possibile pagare il biglietto online e riceverlo via mail sul sito www.diyticket.it, stampandolo in autonomia, oppure prenotarlo, sempre sul sito www.diyticket.it o al numero 06.83393024 per poi pagarlo in contanti, entro 24 ore, in uno dei 40.000 Punti SisalPay presenti in tutta Italia (bar, ricevitorie ed edicole), a partire dalle ore 15 del 30 gennaio, fino alle ore 19 del giorno antecedente alla partita (2 febbraio). Il giorno della gara le casse saranno aperte dalle ore 11 e saranno acquistabili i biglietti per tutti i settori, eccetto il settore ospiti.