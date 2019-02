Arzachena – Lucchese: ecco come acquistare i biglietti

E’ partita la vendita dei tagliandi per assistere al match Arzachena – Lucchese, valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie C, in programma allo stadio “Biagio Pirina” mercoledì 13 febbraio alle ore 18:30.

Ecco il prezzo dei biglietti:

TRIBUNA COPERTA : 25 € intero * , 18 € ridotto *

: 25 € intero , 18 € ridotto TRIBUNA CENTRALE SCOPERTA : 16 € intero * , 12 € ridotto *

: 16 € intero , 12 € ridotto TRIBUNA LATERALE SCOPERTA : 10 € intero *

: 10 € intero CURVA OSPITI: 10 € intero*

* +1,50 € di diritto di prevendita

Il prezzo ridotto è riservato a donne, over 65, under 15, persone con disabilità compresa tra il 50% e il 99%.

Le persone con disabilità al 100%, invece, entreranno gratuitamente, dietro esplicita richiesta corredata di attestato e dati anagrafici del richiedente e dell’accompagnatore all’indirizzo mail biglietteria@arzachenacalcio.it entro e non oltre le ore 13 di lunedì 11 febbraio.

I tagliandi potranno essere acquistati in prevendita fino a martedì 12 febbraio sul circuito online “Vivaticket” o presso il seguente rivenditore autorizzato:

LUCCA LIBRI: Viale Regina Margherita, 113, 55100 Lucca LU – 0583.469627

I tagliandi per i tifosi ospiti, invece, potranno essere acquistati in prevendita sul circuito online “Vivaticket” entro le ore 19 di martedì 12 febbraio.