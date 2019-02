Gli azzurrini Under 16 al Porta Elisa per un incontro amichevole

In raduno da ieri sera al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, la Nazionale Under 16 ha sostenuto oggi pomeriggio l’allenamento di rifinitura alla vigilia del primo dei due match amichevoli con l’Austria, che si giocherà domani alle ore 14.30 al ‘Porta Elisa’ di Lucca, con la collaborazione della A.S. Lucchese Libertas. A disposizione di Daniele Zoratto 21 ragazzi classe 2003, in gran parte provenienti dai vivai dell’Inter (7 giocatori) e dell’Atalanta (6). Il tecnico ha dovuto effettuare una sostituzione per il forfait del gioiellino del Milan, l’attaccante Henoc N’Gbesso, che ieri si è infortunato (distorsione della caviglia destra) durante la partita del campionato nazionale Under 16 contro il Cagliari (terminata 0-0). Il rossonero è stato rimpiazzato dalla punta della Lazio Valerio Marinacci, che ha già raggiunto i suoi compagni presso la sede del collegiale e che domani potrebbe fare il suo esordio in una partita internazionale.

Il secondo test degli Azzurrini contro gli austriaci è in programma a Tirrenia giovedì 7 febbraio (ore 11.15).

L’elenco dei convocati

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Nicolas Gerardi (Inter);

Difensori: Riccardo Turricchia (Juventus), Gabriele Mulazzi (Juventus), Mattia Zanotti (Inter), Filippo Grassi (Atalanta), Ramen Cepele (Inter), Andrea Ceresoli (Atalanta), Alessandro Fontarosa (Empoli), Federico Moraschi (Atalanta);

Cenrocampisti: Fabio Miretti (Juventus), Cesare Casadei (Inter), Giovanni Fabbian (Inter), Federico Zuccon (Atalanta), Luca Schirone (Cremonese), Luciano Pisapia (Juventus), Gabriele Berto (Atalanta);

Attaccanti: Alessio Rosa (Atalanta), Wilfried Degnano Gnonto (Inter), *Stephane Henoc N’Gbesso (Milan), Luca Magazzù (Inter).

*Sostituito per infortunio da Valerio Marinacci (Lazio)

Staff – Capo Delegazione: Franco Selvaggi; Allenatore: Daniele Zoratto; Assistente allenatore: Mirco Gasparetto; Segretario: Alessandro Lulli; Preparatore dei portieri: Gianmatteo Mareggini; Preparatore Atletico: Marco Montini; Medico: Piergiorgio Drogo; Fisioterapista: Marco Di Salvo.