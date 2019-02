Le parole di Mister Favarin in vista di Cuneo – Lucchese

Ecco le dichiarazioni di Giancarlo Favarin in vista di Cuneo – Lucchese.

La squadra.

I ragazzi si stanno allenando a mille all’ora, come sempre. Il continuo sostegno dei tifosi e la prova d’orgoglio dimostrata nel secondo tempo contro l’Alessandria hanno dato ulteriore carica allo spogliatoio. Abbiamo tutta la rosa a disposizione, siamo concentrati sulla partita e pronti all’ennesima battaglia.

L’avversario.

Il Cuneo è una squadra contro cui è difficile giocare, basti pensare alla partita dell’andata. Con Mister Langella ci stiamo preparando a diverse varianti tattiche per affrontare un avversario compatto e ostico che, se in giornata positiva, può davvero far male a chiunque. Dovremo avere la pazienza e le abilità necessarie per imporre il nostro gioco dal primo all’ultimo minuto, sono fiducioso e credo in un nuovo risultato positivo.

Il momento.

Vista la situazione che si è creata da un mese a questa parte, i giocatori hanno dimostrato a più riprese di essere dei veri professionisti, concentrandosi sugli obiettivi sportivi di questa squadra e sputando sangue ogni domenica. L’affetto della gente è la diretta conseguenza del loro atteggiamento: siamo orgogliosi di ciò che stiamo facendo e continuiamo ogni giorno a lavorare con grande dedizione, non si molla di un millimetro.