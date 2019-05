Info accrediti stampa e fotografi finale playout

In occasione della gara di andata della finale playout Lucchese – Bisceglie, che sarà disputata sabato 1 giugno allo Stadio Porta Elisa di Lucca, si comunica che saranno accettate SOLO richieste di accredito stampa (giornalisti e fotografi) nella seguente modalità:

richieste pervenute entro e non oltre le ore 14 di giovedì 30 maggio, indirizzate al seguente indirizzo di posta: asluccheselibertas@gmail.com

Si rammenta che tutte le richieste che perverranno oltre tale termine NON saranno categoricamente prese in considerazione.

la richiesta di accredito dovrà essere nuovamente comunicata da tutte le testate giornalistiche, ivi comprese da quelle accreditate per tutte le gare di campionato

Ricordando ai colleghi giornalisti che i playout sono interamente organizzati, gestiti e coordinati dalla Lega Pro, e data la limitata disponibilità di posti in tribuna stampa e a bordo campo, società e Lega si riservano il diritto di decidere in merito alle richieste giunte. Per l’accettazione della richiesta vale la regola del silenzio assenso, mentre in caso di accredito negato la decisione verrà comunicata direttamente alla testata giornalistica di riferimento.

Ogni giornalista e fotografo potrà ritirare il proprio pass il giorno della gara, presso il botteghino dedicato agli accrediti tra la Tribuna e la Curva Ovest. Per tutte le altre informazioni, giornalisti e fotografi potranno consultare il regolamento sul sito ufficiale della As Lucchese Libertas.