Sponsor of the match: Baldino premia Viviano Minardi

La prestazione di cuore e determinazione nella partita di martedì sera è valsa a Viviano Minardi la palma di miglior giocatore arancione nella gara Pistoiese-Pisa. A sancire questo bel riconoscimento è stato Filippo Nesti titolare del negozio Baldino Abbigliamento (in Piazza della resistenza) che per l’occasione era Sponsor of the match. Nella scelta ha inciso la grinta messa in mostra da Minardi in questa gara, purtroppo terminata con una sconfitta per la Pistoiese; il centrocampista ha comunque corso e lottato per tutto il tempo senza mai darsi per vinto e questa sua attitudine è stata molto apprezzata, a tal punto da farlo eleggere miglior giocatore della sua squadra! Complimenti a Viviano e un grazie a tutto lo staff di Baldino Abbigliamento, partner molto importante per la US Pistoiese 1921!

