Gli auguri del Presidente Gravina per i 97 anni della Pistoiese

Con piacere e soddisfazione riportiamo gli auguri che il Presidente di Lega Pro Gabriele Gravina ha inviato alla nostra società in vista di domani, 21 aprile 2018, giorno del 97° compleanno della US Pistoiese 1921.

Non fermatevi là dove siete arrivati”. Lo diceva Pitagora. Parole che non si perdono nel tempo e restano attuali. Non fermarsi e continuare a percorrere una strada condivisa, è quella che avete tracciato, e che ha portato a tagliare un traguardo di prestigio come il compleanno n. 97 della Pistoiese.

Caro Presidente, felicitazioni vivissime per una meta, che è frutto della passione e dedizione dei vertici, dei dirigenti, dello staff tecnico e dei giocatori e che sono nutrite dal supporto insostituibile della tifoseria.

Complimenti per le tante iniziative che festeggeranno la Pistoiese e la maglia arancione.

Ad maiora!

Gabriele Gravina Presidente Lega Pro

