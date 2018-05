Lunedì 14 maggio inizia il 5° Torneo Città di Pistoia “Marika Pratesi Innocenti”

Con il settore giovanile che sta per esaurire tutti gli impegni di campionato (questo weekend in campo solamente i Giovanissimi regionali professionisti a Livorno e in casa con il Siena – sabato Pistoia Ovest B 16.30 – e i regionali B 2005 ospiti della Fiorentina), l’attenzione attorno alle squadre del nostro vivaio è catalizzata dal Torneo Città di Pistoia “Marika Pratesi Innocenti”, un appuntamento organizzato dalla US PIstoiese 1921 per il quarto anno consecutivo e volto a ricordare la storica tifosa arancione scomparsa troppo presto. Il ricordo di Marika non ci abbandona la nostra società si è impegnata anche quest’anno a organizzare una manifestazione giovanile che porta il suo nome, con la collaborazione dei genitori Mario e Federica e dell’Associazione Mo.Fe.Ma. che porta i nomi di Marika e dei suoi fratelli.

Si comincia lunedì 14 maggio con il torneo riservato alla categoria Esordienti 2006 così suddiviso: nel girone A sono inserite Empoli, Lucchese, Pontedera e Tau Calcio mentre nel girone B tocca a Pisa, Prato, Pistoiese e Maliseti. La fase eliminatoria si svolgerà al campo Pistoia Ovest B (lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 dalle 19.30) mentre la giornata conclusiva è fissata domenica 20 maggio allo stadio Melani di Pistoia dalle ore 17.

La categoria 2005 invece sarà protagonista della settimana successiva. In campo Pisa, Prato, Pontedera, Capostrada (girone A), Pistoiese, Atletico Lucca, Maliseti e Lucchese (girone B), turno preliminare a Pistoia Ovest B nei giorni martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 (dalle ore 19.30) e giornata conclusiva sempre allo stadio Melani di Pistoia domenica 27 maggio dalle ore 17.

La novità di questa quinta edizione del Torneo Città di Pistoia “Marika Pratesi Innocenti” è rappresentata dai due torneo riservati alle categorie 2007 e 2008 che concluderanno il palinsesto del torneo. Domenica 10 giugno toccherà ai Pulcini 2008 che si alterneranno in partitelle sul manto dello stadio Melani: in gara Pistoiese, Avanguardia, Alta Valdinievole (girone A), Capostrada, Via Nova e Academy Porcari (girone B). Domenica 17 giugno, infine, sarà la volta degli Esordienti 2007 che sanciranno la conclusione del torneo sempre al “Melani”; in campo in quell’occasione Pistoiese, Alta Valdinievole, PSB Pistoia e CF 2001 per il girone A e Unione Montalbano, Legnaia, Coiano e La Pietà per il girone B.

