UEFA REGIONS’ CUP: la Champions del calcio dilettantistico sbarca in Toscana

Dopo aver già respirato l’aria d’Europa in due occasioni (la prima in Bulgaria nel 2004, successivamente in Polonia nel 2006), la Toscana del calcio dilettantistico è pronta giocare per la prima volta in casa la fase di qualificazione della UEFA Regions’ Cup, la massima competizione continentale dedicata ai non professionisti.

Dal 9 al 15 ottobre i Comuni di Montecatini Terme, San Giuliano Terme e Agliana ospiteranno infatti le gare del gruppo 8, composto – oltre alla formazione del CR Toscana della Lega Nazionale Dilettanti, organizzatore dell’evento – dalle selezioni regionali di Polonia, Moldavia e Svizzera. La prima classificata accederà alla fase finale della competizione in programma a giugno 2019 (sorteggio il 10 aprile a Nyon).

La presentazione della manifestazione UEFA si è svolta questa mattina presso il Comune di Montecatini, quartier generale di tutte le rappresentative, dove sono intervenuti il sindaco Giuseppe Bellandi, il presidente del CR Toscana Paolo Mangini e il candidato alla carica di consigliere federale per l’area centro Francesco Franchi, già vice presidente LND per la stessa area geografica. Presenti per il Comitato toscano anche il vice presidente vicario Bruno Perniconi (responsabile dell’organizzazione del torneo), insieme ai consiglieri Mario Tralci e Stefano Riccomi, e all’allenatore della rappresentativa Uberto Gatti, il delegato di Pistoia Roberto D’Ambrosio, il responsabile attività di base di Pistoia Marco Teglia e il responsabile regionale calcio a 5 Antonio Scocca.

“Siamo felici di ospitare una manifestazione di questo calibro – ha esordito Bellandi – Montecatini è stata Comune Europeo dello Sport 2017 e anche in questa occasione ha confermato la sua vocazione turistico-sportiva con un evento internazionale che saprà divertire e al tempo stesso accogliere al meglio tutti i partecipanti. C’è grande curiosità di scoprire da vicino la formazione toscana, a cominciare dal debutto nel nostro stadio “D.Mariotti”. Ci auguriamo che possa vincere il girone di qualificazione e arrivare in fondo al torneo”.

“E’ una grande soddisfazione organizzare in Toscana la più importante manifestazione internazionale di calcio dilettantistico – ha dichiarato Mangini – Il Comitato Regionale, insieme alle Delegazioni Provinciali e la Sezione AIA di Pistoia, si è impegnato con passione e professionalità in perfetta sinergia con le Amministrazioni Locali. Ringrazio le società sportive, le strutture alberghiere, il Comune di Montecatini e l’Agenzia Ranieri Viaggi, che insieme a noi hanno coordinato i molteplici aspetti organizzativi, oltre agli sponsor per il loro sostegno. A tutti gli atleti e a gli staff tecnici un benvenuto e un grande in bocca al lupo”.

“Il Comitato ha curato nel dettaglio la parte organizzativa, sono sicuro che le altre nazioni partecipanti sapranno apprezzare l’ospitalità e le bellezze del nostro territorio – ha sottolineato Franchi, che ha portato il saluto del presidente Sibilia, impossibilitato a presenziare per importanti impegni istituzionali – La LND ha voluto fortemente portare in Italia la manifestazione perché c’è voglia di tornare protagonisti in ambito europeo“.

IL GIRONE 8 DELLA UEFA REGIONS’ CUP 2018