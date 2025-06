NUOVA STRUTTURA PER IL VIVAIO AMARANTO: Tutte le categorie sotto un unico progetto

Le società professionistiche, come la S.S. Arezzo, nell’organizzazione del proprio settore giovanile devono strutturarsi in conformità alla riforma Zola, che prevede la presenza di tutte le categorie per poter accedere al riconoscimento di settore giovanile d’élite.

La S.S. Arezzo ha l’ambizione di raggiungere questo importante traguardo, motivo per cui diventa fondamentale avere rappresentate tutte le categorie.

Per questo motivo, l’Accademia viene ufficialmente inglobata nel settore giovanile della S.S. Arezzo, rafforzando così il progetto tecnico e formativo del club.

L’obiettivo è chiaro: investire nel territorio, valorizzare i giovani talenti locali e crescere insieme, con la volontà di diventare uno dei poli di riferimento nel panorama dei settori giovanili d’eccellenza.