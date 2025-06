Grazie mister Formisano, si separano le strade con la Pianese

L’allenatore ha firmato la risoluzione del contratto

Si separano le strade tra la Pianese e Alessandro Vittorio Formisano. La decisione è stata presa di comune accordo e, proprio nelle scorse ore, le parti hanno sottoscritto la risoluzione del contratto. Il tecnico, quindi, non proseguirà la sua avventura in bianconero. Contestualmente sono stati risolti anche i contratti del viceallenatore Valerio Pignataro, del preparatore atletico Lorenzo Scalzeggi e dal collaboratore tecnico Giacomo Lenzi.

La U.S. Pianese desidera ringraziare mister Formisano e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate ogni giorno durante la loro avventura a Piancastagnaio, augurando loro il meglio per il futuro.

