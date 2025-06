L’U.S. Pianese rende noto di aver regolarmente depositato, presso gli organi competenti, tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento delle Licenze Nazionali, adempiendo così a quanto previsto per l’iscrizione al campionato di Serie C 2025/26.

Tutte le procedure sono state completate entro i termini stabiliti dalla normativa federale.

