Serie A, risultati 21a giornata, classifica e prossimo turno

La giornata delle rimonte e dei record. Almeno in attesa della diretta di Lazio-Juventus.

La 21a giornata della Serie A 2018/2019 si era aperta ieri, sabato, con la vittoria senza appello del Sassuolo sul Cagliari. Un 3-0 con le reti di Locatelli e dei sostituti del nuovo attaccante del Barcellona (Boateng): Babacar, penalty, e Matri, subentrato proprio al primo.

Quindi ecco l’exploit di Fabio Quagliarella in Sampdoria-Udinese 4-0. L’ex attaccante di, fra le altre, Juve e Napoli con la doppietta su calcio di rigore rifilata ai bianconeri è andato a rete per 11 gare consecutive (e fra l’altro è il nuovo capocannoniere dalla Serie A), eguagliando il precedente record i Batistuta.

Anche se il bomber della Fiorentina marcò per 11 match di fila dall’avvio del campionato 1994/1995.

Il sabato sera s’è poi chiuso col pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0, in Milan-Napoli.

Ma come scritto, questa è stata la giornata delle rimonte…





