Serie B, risultati 21a giornata, classifica e prossimo turno

Secondo KO di fila per la capolista Palermo. Non era mai successo in questa stagione che i rosanero restassero fermi in classifica per due turni giocati di fila.

In casa della Cremonese va in scena la sfida fra il terzo migliore attacco esterno, quello siciliano, e la difesa meno battuta a domicilio, quella lombarda. E ad avere la meglio è proprio quest’ultima, che regge l’urto della capolista e con Arini e Migliore piazza un 2-0 che riapre ufficialmente il campionato.

Nel posticipo di domani, il Brescia ha infatti la possibilità di balzare al primo posto della classifica.

Gioco tutti da rifare anche in coda.

Nell’anticipo del venerdì sera il Crotone dell’ex Stroppa va a vincere sul campo del Foggia, uno 0-2 maturato nelle primissime fasi del match.

Questo pomeriggio vittorie pesanti del Perugia ad Ascoli, 3-0, e del Cittadella sul Carpi, 3-1.

Di seguito tutti i risultati della 21a giornata della Serie B 2018/2019.



I risultati…





