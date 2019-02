Dalla Supercoppa alla Terza categoria, tutte le iniziative del CRT della LND

Un tesoretto per la Terza categoria, Supercoppe con un volto nuovo, riunioni e sondaggi con le società in tutta la Toscana mentre la Rappresentativa femminile gioca a livello internazionale per il “Il Calcio è Rosa”. Sono molteplici e a 360 gradi le iniziative che il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Toscana della LND della Figc ha messo un campo proprio partendo dalla Terza categoria. Con il CRT che ha deciso di promuovere e fidelizzare quelle società che si iscrivono al secondo e al terzo anno. Oltre agli 800 euro di sconto già previsti per le iscrizioni delle matricole, grazie a un progetto sperimentale, unico per il momento a livello nazionale, per la prossima stagione sportiva e per quella del 2020-2021 ci saranno un abbattimento di 400 euro di 250 euro, rispettivamente per le società che si iscriveranno al secondo e al terzo anno. Insomma 1450 euro complessivi da utilizzare in un triennio. Altre importanti novità, anche a livello organizzativo, riguardano le Supercoppe.

Quella di Eccellenza, sarà disputata, in gara unica a fine campionato (2018-19) solo dalle vincenti dei due gironi. La Promozione vedrà invece l’inserimento, oltre alle tre vincenti dei gironi, della squadra vincente la Coppa, con la disputa di semifinali e finale a maggio. Spostamento temporale invece per i triangolari tra le vincenti dei campionati regionali, Juniores, Allievi e Giovanissimi: ora le tre vincenti si affronteranno, invece che a giugno, nel settembre successivo dando vita a un torneo precampionato di notevole livello, Allievi e Giovanissimi in una giornata unica, Juniores nella giornata successiva.

Occhi puntati sulla Rappresentativa femminile del CRT che partecipa al 3° Torneo Internazionale di Calcio Femminile “Il Calcio è Rosa – Donne e Pace” al quale hanno Galles (Wcfa), Inghilterra (Ecfa), C.R. Abruzzo Figc/Lnd, C.R. Lazio Figc/Lnd , C.R. Toscana Figc/Lnd, C.R. Veneto Figc/Lnd.