Serie A, risultati 24a giornata, classifica e prossimo turno

Continua a vincere la Juventus, stavolta 3-0 sul Frosinone, e alluna a +14 in classifica sul Napoli.

Ma gli azzurri giocheranno questa sera nel posticipo domenicale contro il Torino.

Per i bianconeri funziona il dybaldo con il numero 10 e il numero 7 che vanno in rete entrambi.

Super prestazione del Milan in casa dell’Atalanta. Gattuso per la prima volta ha la meglio su Gasperini. Ma gran parte del merito è di Piatek. Il pistolare arrivato dal Genoa nell’ultima finestra di calciomercato vince il testa a testa contro Zapata e mette a segno una doppietta.

Adesso rischia di essere agganciata dai cugini l’Inter che in pieno caso Icardi ospiterà la Sampdoria di Giampaolo (che fa 100 in blucerchiato).

Mentre il Genoa sgambetta la Lazio che al Ferraris, nonostante il vantaggio firmato Badelj, va KO per 1-2 anche per merito di un euro gol di Criscito nel recupero del secondo tempo.

Si fa complicata la situazione nella parte bassa della classifica.

