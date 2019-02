Serie A, risultati 25a giornata, classifica e prossimo turno

Tredici punti di differenza.

E’ questa la distanza con cui Juventus, prima a quota 69, e Napoli, secondo a 56, arriveranno allo scontro diretto valido per la 26a giornata della Serie A 2018/2019.

Le due squadre, seppur in maniera molto differente, oggi pomeriggio hanno colto lo stesso risultato: vittoria dei bianconeri al Dall’Ara di Bologna (1-0 con Dybala); successo degli azzurri al Tardini di Parma (4-0 con doppietta di Milik e reti di Zielinski e Ounas).

E così le trasferte in Emilia Romagna hanno portato tre punti in classifica e lasciato tutto com’era prima dei risultati della 25a giornata della Serie A 2018/2019.

Giornata che si era aperta venerdì col 3-0 del Milan sull’Empoli. In gol, tanto per cambiare, l’ex genoano Piatek.

Rossoneri sempre più quarti e vicini all’Inter incapace di sbancare Firenze, 3-3, e con un VAR protagonista in almeno 4/5 episodi, compreso il rigore che permette alla Fiorentina di pareggiare al 101′.

Vince…





Continua a leggere su footstats.it