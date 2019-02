Serie B, risultati 23a giornata, classifica e prossimo turno

Controsorpasso!

In attesa della diretta di Brescia-Carpi, calcio d’inizio alle ore 18, il Palermo torna in vetta alla classifica di Serie B dopo i primi risultati della 23a giornata.

Lo fa vincendo per 2-1, doppietta di Puscas e rigore parato da Brignoli, sul campo del Perugia. Una prova importante in una settimana davvero ingarbugliata sul fronte societario. Di Melchiorri il gol della bandiera per gli umbri che, come scritto, possono recriminare sul penalty fallito da Sadiq in avvio di ripresa e che avrebbe dimezzato lo svantaggio.

Colpo esterno dello Spezia grazie a Galabinov che nella ripresa risolva la sfida in casa del Cittadella.

Pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0, in Cremonese-Padova.

Venerdì sera il derby Salernitana-Benevento finiva col successo dei giallorossi per via dell’autogol del portiere Micai. E pensare che prima dell’infortunio l’estremo difensore granata era risultato fra i migliori, se non il migliore, in campo.

