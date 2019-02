Serie B, risultati 24a giornata, classifica e prossimo turno

E’ finito col risultato di 1-1 il big match della 24esima giornata di Serie B 2018/2019.

Come avevano anticipato le statistiche di FootStats, leggi qua, la partita fra le prime due della classifica s’è sbloccata nell’ultimo quarto d’ora del match. Un botta e risposta con il Palermo avanti per 1-0 grazie al colpo di testa di Nestorovski su azione da calcio d’angolo e il Brescia capace di fare l’1-1 in pieno recupero con un pallonetto da fuori area di Tremolada.

E così dopo tanto rumore… la vetta della classifica di Serie B resta immutata.

Nelle gare del sabato, in attesa della diretta di Ascoli-Salernitana, da segnalare le vittorie col minimo necessario, 1-0, del Benevento sul Cittadella (Coda il marcatore) e del Perugia in casa del Carpi (l’ex Melchiorri man of the match). Pareggio del Foggia in casa del Padova (Chiaretti e Capello gli autori dei gol).

Adesso fari puntati sulle prestazioni di Lecce, Pescara, Spezia e Hellas Verona…





