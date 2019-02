Serie B, risultati 25a giornata, classifica e prossimo turno

Giornata che, in attesa del posticipo delle ore 18 Foggia-Benevento e considerando il turno di riposo osservato dal Palermo, strizza l’occhio al Brescia.

Le rondinelle superano per 2-0, ma non senza faticare, il Crotone e allungano sulle più dirette inseguitrici. Vanno a +4 sui siciliani e, se i sanniti non sapranno cogliere l’intera posta in palio allo Zaccheria, a +7 sui campani.

Passo avanti dell’Hellas Verona, che nell’anticipo del venerdì con Pazzini fa 1-0 sulla Salernitana, e del Pescara, che supera per 2-0 il Padova con una doppietta di Mancuso. Gli abruzzesi fra l’altro salgono momentaneamente al terzo posto in classifica.

Da segnalare fra i risultati della 25a giornata della Serie B 2018/2019 la rocambolesca vittoria del Carpi sullo Spezia, 3-2, e il pesante 4-1 del Cittadella sul Lecce, con i granata che si proiettano in zona play-off, oltre al KO interno del Perugia con il Cosenza, 0-1 con un rigore di Bruccini.

