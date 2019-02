Stage di formazione gratuito con i tecnici dell’Inter e il Tau Calcio

La formazione continua e con relatori di altissima qualità rappresenta un elemento chiave per la cura e la crescita di giovani talenti. Per questo il Tau calcio – Centro di formazione Inter prosegue nella serie di stage formativirivolti ad allenatori e dirigenti del settore giovanile, organizzati nell’ambito del programma “Scuola Calcio Élite”. Due gli appuntamenti in programma che si svolgeranno su due giorni, con una parte teorica in aula e una sul campo. Il primo appuntamento, dedicato alla categoria Pulcini, si terrà venerdì 8 e sabato 9 febbraio. Mentre il secondo incontro, che avrà come focus la categoria Esordienti, sarà venerdì 15 e sabato 16 febbraio. Entrambi gli appuntamenti, che sono gratuiti e aperti a tutti gli istruttori e formatori che vogliano accrescere le proprie competenze, vedranno la parte in aula al venerdì a partire dalle 20.30 nella Sala Frezza del Coni, in via Einaudi 150 a Lucca. Il sabato invece appuntamento alle 10 allo stadio di Altopascio per la parte pratica.

Si comincia con Fabio Pesatori, coordinatore tecnico U9, U10 e U11 dell’F.C. Internazionale e la sua “Metodologia e Programmazione: Categoria Pulcini“. Il secondo incontro invece, dal titolo “Metodologia e Programmazione: Categoria Esordienti”, sarà condotto da Paolo Migliavacca, coordinatore tecnico U12, U13 e U14 dell’F.C. Internazionale.

“In primo luogo ci teniamo a ringraziare l’F.C. Internazionale per la grande disponibilità – dice Simone Gamba, dirigente responsabile Scuola Calcio Élite -. Quest’anno come Tau abbiamo sviluppato un percorso di formazione mirato, inaugurato dal professore Giuliano Rusca, che culminerà con un incontro sulla prevenzione degli infortuni tenuto dai professori Niccolai e Bisciotti. L’obiettivo è crescere e confrontarsi tutti assieme. Crediamo infatti che il confronto e il condividere esperienze siano fondamentali per ampliare il bagaglio delle proprie competenze da trasmettere ai ragazzi. Per questo, come da filosofia dell’Inter e nostra, lo stage è completamente gratuito e aperto a tutti: invitiamo perciò tutte le società del territorio e i loro istruttori e formatori a partecipare”.

Dato che i posti sono limitati, la società amaranto chiede agli interessati di iscriversi obbligatoriamente accedendo al seguente link: https://bit.ly/2WiRgrg, oppure inviando una mail a taucalciocontatti@gmail.com specificando nome, cognome, eventuale squadra di appartenenza e indicando a quali incontri si intende prendere parte.