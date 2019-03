La scuola di tecnica individuale aperta da due tecnici d’eccezione: Corrado Ferracuti e Marco Napolioni

Arriva a Lucca una nuova avventura. Si tratta di Pro Evolution Academy, una vera e propria scuola di perfezionamento della tecnica individuale il cui obiettivo sarà quello di aiutare i giovani calciatori a sviluppare al meglio tutte le abilità indispensabili per giocare a calcio. Questo ambizioso progetto è frutto dell’idea e della passione di due ex calciatori professionisti, che hanno giocato per anni anche nella Lucchese: Corrado Ferracuti e Marco Napolioni. I corsi, rivolti a tutti quelli che vogliono crescere nel gioco del calcio inizieranno martedì 5 marzo alle 17.30 ai campi sportivi FrAlbe alla Perini, in via di Mugnano. Per la giornata di apertura è previsto un open day dimostrativo e gratuito.

IL PROGETTO. L’idea è quella di creare un vero e proprio laboratorio sportivo rivolto ai giovani atleti, che permetta loro, attraverso lezioni personalizzate, di avere un’adeguata preparazione e di migliorare il loro talento all’interno di una struttura dove sarà possibile lavorare al meglio insieme ad insegnanti di assoluto valore. Pro Evolution Academy si vuole porre a supporto delle società sportive nella crescita dei propri ragazzi attraverso lezioni individuali o a piccoli gruppi dedicate alla tecnica individuale per renderla efficace ed efficiente nei contesti di gioco. Il programma sarà studiato nei minimi dettagli e calato sulle esigenze e sul livello di preparazione di ogni atleta: la scuola è infatti rivolta a tutti, dai 7 anni in su; calciatori che vogliono perfezionarsi ulteriormente, appassionati di calcio alle prime armi, giocatori che hanno subito un infortunio e devono recuperare la propria preparazione.

I corsi si terranno il martedì dalle 17.30 alle 18.45 e il sabato dalle 11 alle 12.15. nei campi sportivi FrAlbe alla Perini in via di Mugnano a Lucca.

I TECNICI. Corrado Ferracuti è stato un calciatore professionista con circa 430 presenze in serie C tra Como, Lucchese, Pro Sesto e Sangiovannese. Ha svolto il ruolo di direttore sportivo per il GhiviBorgo e di responsabile tecnico delle scuole calcio in Toscana, Umbria e Liguria dell’Udinese. Oggi Ferracuti ricopre il ruolo di osservatore per il Milan in Toscana. Ha conseguito il patentino di allenatore Uefa B.

Marco Napolioni ha giocato circa 350 partite nei professionisti. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha militato in squadre di serie C1 e B tra cui Catania, Foggia, Lucchese, Pistoiese, Reggiana, Sambenedettese e Salernitana. Oggi è il responsabile tecnico del Centro di Formazione Inter del Tau Calcio Altopascio, uno degli otto centri di formazione nerazzurri d’Italia, e ha conseguito il patentino Uefa B.