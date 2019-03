Serie B, risultati 27a giornata, classifica e prossimo turno

La sconfitta che non t’aspetti.

Il Brescia cade in casa dopo una striscia lunga 13 risultati utili: 8 vittorie più 5 pareggi.

A compiere l’impresa della 27a giornata della Serie B 2018/2019 è il Cittadella che con Finotto ha sbloccato il match del Rigamonti nel primo tempo e poi ha resistito agli assalti delle rondinelle fino al triplice fischio finale.

Il turno si era aperto venerdì sera con Foggia-Cosenza 1-0 decisa da un’autorete di Dermaku.

Nel pomeriggio di oggi in campo anche Carpi-Ascoli 1-1 e Padova-Crotone 0-0.

Alle ore 18 Palermo-Lecce con la possibilità per siciliani, ma anche pugliesi di avvicinarsi alla vetta della classifica.

Di seguito tutti i risultati della 27a giornata della Serie B 2018/2019, la parte alta della classifica e il prossimo turno infrasettimanale di campionato.



I risultati della 27a giornata della Serie B 2018/2019

Brescia-Cittadella 0-1 (Finotto)

Carpi-Ascoli 1-1 (Ngombo – Poli)

Foggia-Cosenza…





