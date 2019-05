Inter davanti a tutti in una classifica di Serie A

Che campionato è stato per l’Inter quello che s’è chiuso domenica scorsa?

Per il secondo anno di fila i nerazzurri hanno staccato il biglietto alla Champions League, la competizione più importante e redditizia del Vecchio Continente. Anche se negli ultimi novanta minuti contro l’Empoli hanno rischiato di rimanere fuori dalle ‘magnifiche quattro’.

C’è però una classifica che vede la squadra di Spalletti primeggiare su tutte le altre, è quella relativa ai clean sheet, vale a dire alle gare concluse senza incassare gol.



Classifica dei clean sheet Serie A 2018/2019

Inter 17 gare a porta inviolata

Juventus 16

Torino 15

Napoli 14

Sampdoria 13

Milan 12

Sassuolo 12

Roma 10

Parma 10

Spal 10

Bologna 10

Lazio 10

Udinese 9

Atalanta 9

Frosinone 9

Fiorentina 9

Genoa 7

ChievoVerona 7

Cagliari 7

Empoli 5



Handanovic e compagni hanno chiuso a quota 17, un match in più della Juventus…





