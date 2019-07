FootStats fra i partner del Master in Sport Business Management

Non è più solo sport!



Dando uno sguardo agli ultimi studi, la pratica sportiva in Italia è ormai arrivata a coinvolgere pressappoco 40mila imprese, contribuendo alla ricchezza nazionale con oltre 17 miliardi di produzione associata e, per concludere, vedendo impiegati 120mila individui circa.



Numeri di tutto rispetto, che rendono lapalissiana la necessità di formare figure professionali per operare al meglio anche in questo settore.

Per questo ISTUD, fra le business school più importanti d’Italia, ha messo in cantiere la prima edizione del Master in Sport Business Management. Un percorso rivolto a tutti quei giovani, laureati o laureandi, che ambiscono a un futuro all’interno di società sportive, aziende specializzate in produzione di beni e servizi per la pratica sportiva, federazioni, associazioni, enti, agenzie e società di servizi per la gestione degli eventi o di management degli atleti.



Ma quello che ci preme…





Continua a leggere su footstats.it