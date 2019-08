Serie C, risultati e classifiche 1a giornata

Pronostici rispettati dopo i risultati della 1a giornata di Serie C, in tutti e tre i gironi che compongono il torneo 2019/2020.

Il Monza di mister Brocchi vince di rimonta sul campo della Pro Patria. Sotto di un gol ribalta il match e conquista i tre punti che lo piazzano in vetta assieme ad Arezzo, Pontedera, Como, Pro Vercelli, Renate, Albinoleffe e Olbia.

Questa sera andrà in scena il derby piemontese Novara-JuventusU23 in diretta tv su Rai Sport dalle ore 20:30.

Il Padova ha la meglio sulla Virtusvecomp Verona cui non basta il momentaneo pareggio a metà della ripresa. Anche la Triestina dell’highlander Granoche parte con i tre punti in tasca, fra le mure amiche ha la meglio sul Gubbio.

Infine è pioggia di gol in Avellino-Catania, ben 9, per via del 6-3 con cui i siciliani hanno la meglio sui campani al Partenio. Nello stesso raggruppamento il Bari vince per 2-0 in casa della Sicula Leonzio.

Di seguito tutti i risultati e le classifiche della Serie C 2019/2020.



Risultati…





