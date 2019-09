Serie A, risultati 3a giornata, classifica e prossimo turno

In attesa di Torino-Lecce posticipo del lunedì sera, l’Inter di Conte scatta in vetta alla classifica.

I nerazzurri hanno la meglio sull’Udinese per 1-0. E’ Sensi a vestire i panni di match winner. Rallenta la Juventus che a Firenze non va oltre il pareggio ad occhiali, 0-0, rischiando più volte di crollare sotto i colpi della squadra di Montella.

Appaiato ai bianconeri c’è il sorprendente Bologna. A Brescia si ritrovato sotto per 1-3 all’intervallo, ma nella ripresa mette a segno una tripletta che vale vittoria e tre punti.

Un Napoli Mertens-dipendente archivia la pratica Sampdoria con un 2-0 senza appello. Rocambolesco, invece, il successo dell’Atalanta dell’ex Gasperini sul Genoa: ben due reti nei minuti di ricepure, prima il rigore di Criscito che fa 1-1, poi Zapata che fa 1-2.

Da segnalare i successi del Cagliari, a Parma, e della Spal, sulla Lazio.

Di seguito tutti i risultati della 3a giornata della Serie A 2019/2020,…





