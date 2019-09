Serie B, risultati 2a giornata, classifica e prossimo turno

Un trittico che non t’aspetti!

Perché dopo i risultati della 2a giornata della Serie B 2019/2020 in testa alla classifica e a punteggio pieno si trovano tre club che non erano certo scattati con i favori dei pronostici.

Il Perugia ch espugna il campo del Livorno grazie a una rete di Iemmello ma, soprattutto, al rigore fallito dai labronici con Mazzeo. Singolare come i due calciatori protagonisti, nel bene nel male, di Livorno-Perugia, la scorsa stagione vestissero la maglia del retrocesso Foggia.

La Salernitana che con Ventura sembra aver svoltato e che solo qualche mese fa si giocava la permanenza in cadetteria contro il Venezia ai play-out. Mattatore di Cosenza-Salernitana l’ex Firenze.

Infine, la neopromossa Virtus Entella che dopo aver battuto il Livorno all’esordio s’è ripetuta con la Cremonese e con lo stesso punteggio: 1-0, Schenetti man of the match.

Termina in pareggio, 1-1, Chievo-Empoli. Mentre il Frosinone torna a vincere, ma solo al novantesimo,…





