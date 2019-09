Serie B, risultati 3a giornata, classifica e prossimo turno

La neo promossa Virtus Entella viaggia a punteggio pieno.

Dopo i risultati della 3a giornata della Serie B 2019/2020 i liguri sono, infatti, a quota 9 punti. Dopo le vittorie contro Livorno e Cremonese per 1-0, anche contro il più quotato Frosinone è sufficiente una rete di Mancosu al 94’ per portare l’intera posta in palio a casa.

Rallenta il Perugia, che contro la Juve Stabia non va oltre il pareggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0.

Vincono anche Ascoli, 2-0 sul Livorno, Cittadella, 2-0 sul Trapani, e Pordenone, 1-0 sullo Spezia. Per i veneti, finalisti qualche mese fa nei play off promozione, si tratta dei primi punti nel torneo.



I risultati della 3a giornata della Serie B 2019/2020

Ascoli-Livorno 2-0 (Gerbo – Ninkovic)

Cittadella-Trapani 2-0 (Celar – Diaw)

Cosenza-Pescara (posticipo domenica)

Crotone-Empoli (posticipo domenica)

Perugia-Juve Stabia 0-0

Pisa-Cremonese (posticipo domenica)

Pordenone-Spezia 1-0 (Barison)

Salernitana-Benevento…





Continua a leggere su footstats.it