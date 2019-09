Serie C, risultati e classifiche 5a giornata

Prosegue a ritmi alti la marcia del Monza nel girone A della Serie C. In casa del Lecco, infatti, arriva la quinta vittoria su altrettante giornate. I ragazzi di Brocchi sono così a punteggio pieno, tre punti davanti al Renate che fa 2-0 con l’Olbia e sembra l’unica compagine in grado di mantenere il passo dei brianzoli.

Nel girone B il Padova si impone per 2-0 in casa della Vis Pesaro. Successi anche per il Vicenza, 3-0 a Gubbio, e Carpi, 2-1 sul Rimini. Rallenta la Reggiana che a Fano non va oltre il pareggio ad occhiali, vale a dire lo 0-0.

Infine nel girone C balza al comando la Ternana, 12 punti, sfruttando il KO in trasferta del Catanzaro a Viterbo, 2-1 per i laziali. Da segnalare gli ennesimi passi falsi del Bari, sconfitto a Francavilla, e del Catania, piegato a Monopoli.

Di seguito tutti i risultati e le classifiche della Serie C 2019/2020.

E mercoledì e giovedì sarà di nuovo tempo di campionato col turno infrasettimanale.



