“Calmi, pazienti e spinti dai nostri tifosi”

Riprende
il
Campionato
Serie
A
EniLive
e
il
Pisa
torna
a
giocare
sul
prato
della
Cetilar
Arena
ospitando,
domani
(ore
15.00)
l’Hellas
Verona.
Nella
tradizionale
conferenza
stampa
della
vigilia,
svoltasi
questo
pomeriggio
in
Sala
“Passaponti”,
il
tecnico
nerazzurro
Alberto
Gilardino
ha
così
anticipato
i
temi
principali
della
gara:
“Sappiamo
l’importanza
della
gara,
ma
sappiamo
anche
che
siamo
soltanto
alla
settima
di
campionato.
Sappiamo
che
dovremo
avere
tanta
pazienza
all’interno
della
gara
e
quanto
i
nostri
tifosi,
che
hanno
dimostrato
grande
maturità,
possono
darci
una
mano;
in
campo
serviranno
grande
lucidità
e
grande
calma
perché
affrontiamo
una
squadra
di
qualità,
molto
brava
sulle
seconde
palle
ma
soprattutto
una
squadra
che
da
sette
anni
sta
stabilmente
nella
Massima
serie.
Lusuardi
purtroppo
si
è
fermato
in
allenamento
e
non
ci
sarà
così
come
Stengs,
Esteves
e
Maucci;
Aebischer
oggi
si
è
allenato
ma
deciderò
all’ultimo
se
impiegarlo”
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
Non
perdetevi
i
contenuti
speciali
sui
Social
ufficiali
della
Società,
presenti
sulle
piattaforme
Facebook
(Pisa
Sporting
Club),
X
(@PisaSC)
e
Instagram
(pisasportingclub),
TikTok
(pisasportingclub)
e
Twitch
(PisaSportingClub)