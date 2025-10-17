“Calmi, pazienti e spinti dai nostri tifosi”

Riprende

il

Campionato

Serie

A

EniLive

e

il

Pisa

torna

a

giocare

sul

prato

della

Cetilar

Arena

ospitando,

domani

(ore

15.00)

l’Hellas

Verona.

Nella

tradizionale

conferenza

stampa

della

vigilia,

svoltasi

questo

pomeriggio

in

Sala

“Passaponti”,

il

tecnico

nerazzurro



Alberto

Gilardino

ha

così

anticipato

i

temi

principali

della

gara:

“Sappiamo

l’importanza

della

gara,

ma

sappiamo

anche

che

siamo

soltanto

alla

settima

di

campionato.

Sappiamo

che

dovremo

avere

tanta

pazienza

all’interno

della

gara

e

quanto

i

nostri

tifosi,

che

hanno

dimostrato

grande

maturità,

possono

darci

una

mano;

in

campo

serviranno

grande

lucidità

e

grande

calma

perché

affrontiamo

una

squadra

di

qualità,

molto

brava

sulle

seconde

palle

ma

soprattutto

una

squadra

che

da

sette

anni

sta

stabilmente

nella

Massima

serie.

Lusuardi

purtroppo

si

è

fermato

in

allenamento

e

non

ci

sarà

così

come

Stengs,

Esteves

e

Maucci;

Aebischer

oggi

si

è

allenato

ma

deciderò

all’ultimo

se

impiegarlo”

