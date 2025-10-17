L’elenco dei Nerazzurri convocati

Allenamento
pomeridiano
di
rifinitura
per
il
Pisa
Sporting
Club
che
ha
così
completato
la
preparazione
in
vista
della
gara
contro
il
Verona
in
programma
domani
(ore
15.00)
alla
Cetilar
Arena.
Ecco
la
lista
dei
calciatori
convocati
per
il
match:
#
1
–
Adrian
SEMPER
#
3
–
Samuele
ANGORI
#
4
–
Antonio
CARACCIOLO
#
5
–
Simone
CANESTRELLI
#
6
–
Marius
MARIN
#
7
–
Mehdi
LERIS
#
8
–
Malthe
HOJHOLT
#
9
–
Henrik
MEISTER
#
10
–
Matteo
TRAMONI
#
11
–
Juan
CUADRADO
#
12
–
Nicolas
ANDRADE
#
14
–
Ebenezer
AKINSANMIRO
#
16
–
Louis
Thomas
BUFFON
#
18
–
Mbala
NZOLA
#
20
–
Michel
AEBISCHER
#
21
–
Isak
VURAL
#
22
–
Simone
SCUFFET
#
26
–
Francesco
COPPOLA
#
32
–
Stefano
MOREO
#
33
–
Arturo
CALABRESI
#
36
–
Gabriele
PICCININI
#
39
–
Raul
ALBIOL
#
44
–
Daniel
DENOON
#
94
–
Giovanni
BONFANTI
#
99
–
Lucas
LORRAN