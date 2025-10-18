La presentazione del nuovo tecnico azzurro Alessio Dionisi
Questo pomeriggio nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena è stato presentato Alessio Dionisi: ascolta le parole del nuovo tecnico azzurro e del Direttore Sportivo Roberto Gemmi su Empoli Football Channel.
