Pisa-Verona 0-0

PISA.
Semper,
Angori
(65′
Bonfanti),
Caracciolo,
Canestrelli,
Marin
(65′
Piccinini),
Leris
(65′
Cuadrado),
Akinsanmiro,
Nzola,
Aebischer,
Moreo
(79′
Tramoni),
Albiol.
A
disposizione.
Nicolas,
Scuffet,
Højholt,
Meister,
Buffon,
Vural,
Coppola,
Calabresi,
Denoon,
Lorran.
Allenatore
Gilardino.
VERONA.
Montipò,
Frese,
Nunez,
Valentini,
Serdar
(85′
Santiago),
Nelsson,
Orban
(67′
Sarr),
Giovane
(67′
Mosquera),
Bernede
(61′
Akpa
Akpro),
Gagliardini,
Cham
(61′
Belghali).
A
disposizione.
Perilli,
Castagnini,
Bradaric,
Slotsager,
Kastanos,
Harroui,
Ebosse,
Niasse,
Ajayi.
Allenatore
Zanetti
Arbitro.
Marco
Guida
di
Torre
Annunziata.
Assistenti.
Peretti-Perrotti.
4°
Ufficiale.
Allegretta.
Var.
Di
Paolo.
Avar.
Paterna
Note.
Akinsanmiro,
Canestrelli,
Frese,
Nunez,
Tramoni.
Recupero
1′
pt;
5′
st