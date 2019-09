Serie C, risultati e classifiche 6a giornata

La notizia è che dopo cinque vittorie senza soluzione di continuità il Monza cade fra le mura di casa sotto il colpi del Siena di mister Dal Canto. Uno 0-2 maturato con una rete per tempo. E oggi, nel posticipo con la Giana, l’Alessandria ha la possibilità di portarsi a una lunghezza dai brianzoli.

Vincono il Padova, 1-0 sul Cesena, e la Reggiana, 2-0 sul Carpi, nel gruppo B della Serie C. Alle loro spalle rallenta il Vicenza che con la Vis Pesaro non va oltre il pareggio ad occhiali.

Infine, nel girone C, il Catanzaro superando il Rieti raggiunge in vetta alla graduatoria la Ternana, che fa pari con la Reggina.

Di seguito tutti i risultati e le classifiche della Serie C 2019/2020.



Risultati 6a giornata Serie C girone A

Albinoleffe-JuventusU23 1-1

Como-Arezzo 0-0

Gozzano-Novara 1-2

Monza-Siena 0-2

Pergolettese-Lecco 1-2

Pistoiese-Renate 0-0

Pontedera-Pro Vercelli 1-1

Pro Patria-Pianese 2-0

Alessandria-Giana Erminio (posticipo, oggi)

Carrarese-Olbia





