Centodieci volte Bologna

Si intitola “Bologna Centodieci” e l’inciso riassume in sole sei parole quello che il lettore appassionato di calcio si ritrova fra le mani: “L’epopea, la gloria, le immagini inedite”.

Trova spazio in un unico libro tutta la storia dei centodieci anni del Bologna Football Club, presentata con una grafica moderna e con contenuti nuovi e mai visti prima.

Rispetto alla precedente pubblicazione dedicata al secolo di vita della compagine in rossoblù, questo volume unisce la storia e l’enciclopedia della squadra, arricchendo i contenuti con nuove immagini inedite d’archivio, inserendo nuovi testi, perfezionando i precedenti con preziosi aggiornamenti e implementando il tutto con una nuova sezione all’ultima decade.



L’autore

Carlo Chiesa, giornalista professionista, è stato inviato speciale e poi caporedattore del “Guerin Sportivo”, si è specializzato nella storia mondiale del pallone nel mensile…





